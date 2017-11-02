Томас Бах: «Ситуация с допуском России на Олимпиаду-2018 отличается от той, что была перед Рио-2016»

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил, что на данный момент призывы отстранить всю российскую команду от Пхенчхана-2018 преждевременны.

«Наш главный приоритет – защита чистых спортсменов.

Манипуляции с допинг-пробами на Олимпийских играх затрагивают непосредственно МОК. И если факт подтасовки будет доказан, то это будет говорить о прямой атаке на целостность Олимпийских игр и МОК. В этом состоит разница между нынешней ситуацией и той, что была перед Рио-2016.

В олимпийском движении каждый имеет право на справедливую процедуру расследования. МОК поддерживает это, и я призываю всех согласиться на справедливый процесс.

Всегда стоит задумываться, как бы вы реагировали, если бы вас обвинили в нарушении правил. Здесь речь идет о правах человека», – сказал Бах.

Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?

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