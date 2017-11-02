Сергей Крянин: «Существует заказ – избавиться от сборной России. И дисквалификация Легкова и Белова – только первый шаг»

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) аннулировать результаты Сочи-2014 россиян Александра Легкова и Евгения Белова.

«Это все фуфло! Никаких конкретных доказательств применения не было и не могло быть. Они вменяют, что были подмены проб, и спортсмены об этом знали. Но как они могли знать?!

Обвинения выдвинуты на основании слов человека, который в моем понимании невменяемый. А они ему верят и принимают глобальные решения.

Это несправедливость, которая ставит в тупик нас всех», – сказал Крянин.

«Если бы были какие-то прямые доказательства вины, решение бы приняли сразу, а не затягивали процесс на столько месяцев.

Думаю, у них есть конкретное указание от тех, кто платит деньги, чтобы это дело провести. Других вариантов нет.

Если это заказ, то дисквалификация Легкова и Белова – только первый шаг, дальше уже все остальные пойдут. У них есть заказ, чтобы не было сборной России. И они просто выполняют его, не рассматривая никаких аргументов.

Наверное, у остальных стран есть обида к России. Они там показывают, что у нас страна, по улицам которой ходят медведи, а мы провели Олимпийские игры на высшем уровне – я считаю, это была лучшая Олимпиада, и нам есть чем гордиться», – добавил функционер.

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