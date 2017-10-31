Алексей Петухов: «Сказал комиссии, что я верующий человек и перед Богом готов поклясться в своей невиновности»

Российский лыжник Алексей Петухов рассказал о заседании в МОК.

«Я уже в конце заседания встал и перекрестился. Сказал комиссии, что я верующий человек и перед Богом готов поклясться, что не причастен ни к каким махинациям с пробами.

Столько было уже сказано, столько дано объяснений, не знаю, что уже еще можно сказать, чтобы доказать свою невиновность. Сказал, что Бог и им судья», – отметил Петухов.