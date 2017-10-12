Вопрос участия россиян в Играх-2018 будет решен в ноябре

Вопрос о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм в Пхенчхане будет решен в ноябре.

Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

«Мы ждем результатов работы комиссий МОК. Когда это будет, точного ответа нет. Обещали, что в ноябре точно», — сказал Жуков.

Напомним, после публикации доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте Международный олимпийский комитет (МОК) создал две комиссии для перепроверки фактов, фигурировавших в докладе.

Комиссия под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг проб участников Сочи-2014, комиссия Самуэля Шмида расследует причастность Минспорта России к допинговой системе, которая, возможно, существовала в стране. Комиссии должны завершить свою работу до конца 2017 года.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в Южной Корее.

Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?