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    Вопрос участия россиян в Играх-2018 будет решен в ноябре

    Теги допинг Александр Жуков сборная России ОКР сборная России жен Пхенчхан-2018 Ричард Макларен Денис Освальд Самуэль Шмид

    Вопрос о допуске российских спортсменов к Олимпийским играм в Пхенчхане будет решен в ноябре.

    Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

    «Мы ждем результатов работы комиссий МОК. Когда это будет, точного ответа нет. Обещали, что в ноябре точно», — сказал Жуков.

    Напомним, после публикации доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте Международный олимпийский комитет (МОК) создал две комиссии для перепроверки фактов, фигурировавших в докладе.

    Комиссия под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг проб участников Сочи-2014, комиссия Самуэля Шмида расследует причастность Минспорта России к допинговой системе, которая, возможно, существовала в стране. Комиссии должны завершить свою работу до конца 2017 года.

    Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в Южной Корее.

    Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?

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