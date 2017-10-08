МОК не знает, когда завершатся расследования о допинге россиян на Олимпиаде в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) все еще не знает, когда будут завершены два расследования о допинге в России, которые проводятся независимыми комиссиями МОК.

Об этом сообщает портал Inside The Games.

Напомним, комиссии МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида были созданы в июле 2016 года. Первая занимается перепроверкой допинг-проб с Игр-2014 в Сочи, вторая — причастностью сотрудников Минспорта к сокрытию нарушений российских спортсменов.

МОК неоднократно выражал надежду на то, что работа двух комиссий будет закончена к октябрю, однако, как сообщает Insidethegames со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, точных сроков завершения расследований по-прежнему нет.

Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?