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    Sports.ru

    МОК не знает, когда завершатся расследования о допинге россиян на Олимпиаде в Сочи

    Теги Сочи-2014 допинг МОК Денис Освальд Самуэль Шмид

    Международный олимпийский комитет (МОК) все еще не знает, когда будут завершены два расследования о допинге в России, которые проводятся независимыми комиссиями МОК.

    Об этом сообщает портал Inside The Games.

    Напомним, комиссии МОК под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида были созданы в июле 2016 года. Первая занимается перепроверкой допинг-проб с Игр-2014 в Сочи, вторая — причастностью сотрудников Минспорта к сокрытию нарушений российских спортсменов.

    МОК неоднократно выражал надежду на то, что работа двух комиссий будет закончена к октябрю, однако, как сообщает Insidethegames со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, точных сроков завершения расследований по-прежнему нет.

    Кто решает, поедет ли Россия на зимнюю Олимпиаду?

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