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    Ричард Паунд: «Уверен, что вина российских спортсменов в подмене допинг-проб в Сочи-2014 будет доказана»

    Теги Сочи-2014 МОК Ричард Паунд сборная России сборная России жен Денис Освальд Самуэль Шмид

    Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд высказал мнение о возможных исходах работы комиссий Международного олимпийского комитета (МОК), созданных в июле 2016 года для расследования нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на Олимпийских играх-2014 в Сочи.

    Комиссия под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой проб участников ОИ-2014, а специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений.

    «Не думаю, что Шмид сумеет точно выяснить, кто именно виноват. Было бы безумием думать, что он сможет отправиться в Россию и установить, что «капитан Олег из ФСБ виновен, а сержант Дмитрий – нет». МОК, кажется, делает все возможное, чтобы избежать необходимости указывать пальцем на Россию», – отметил Паунд.

    В то же время чиновник выразил уверенность, что причастность спортсменов к подмене допинг-проб на Играх в Сочи-2014 будет доказана. 

    «Я не очень беспокоюсь насчет комиссии Освальда. У меня есть все основания полагать, что он будет выстраивать дела на основе имеющихся доказательств, а затем, предположительно, передаст их в Спортивный арбитражный суд  (CAS).

    Вероятная защита спортсменов будет заключаться в том, что они «понятия не имели», что происходит, и, следовательно, не являются виновными.

    Суть в том, что они взяли чистые образцы мочи, которые были заморожены и сохранены для последующего использования для замены проб.

    Не думаю, что они могут сказать, что не были виновны, и я уверен, что CAS придет к такому же выводу», – заявил Паунд.

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