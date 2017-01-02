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    iltalehti: В январе Легкова и Вылегжанина уведомят о лишении медалей Сочи-2014

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков МОК Максим Вылегжанин

    По информации финского издания Iltalehti, в Международном олимпийском комитете (МОК) вскоре может быть принято решение о лишении российских лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина олимпийских медалей, завоеванных ими на Играх в Сочи-2014.

    «Вероятно, Александр Легков и Максим Вылегжанин лишатся медалей», – цитирует источник внутри МОК Iltalehti.

    Автор материала Сантту Сильвеннойнен рассказал некоторые подробности шведской газете Expressen.

    «Недавно в МОК прошла большая встреча по этому делу. Исходя из того, что я слышал, если информация из доклада Макларена верна, то Вылегжанин и Легков потеряют свои медали.

    Сообщение поступит в январе, как я слышал. Тогда и станет понятно, в каком направлении движется дело.

    Но шведам следует повременить с организацией церемонии вручения серебряных медалей в командном спринте. Россия сможет обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS), а рассмотрение такого дела может занять годы.

    Однако я предположу, что все закончится шведским серебром», – отметил Сильвеннойнен 

    Напомним, что Легков и Вылегжанин являются золотым и серебряным призерами марафона в Сочи. Также Вылегжанин стал вторым в командном спринте вместе с Никитой Крюковым.

    В конце декабря Легков, Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова были отстранены от соревнований на основании данных доклада Макларена.

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