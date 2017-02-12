Коньки. Чемпионат мира. Бергсма и Нюйс выиграли золото, Юсков завоевал серебро
Американская конькобежка Хизер Бергсма и голландец Кьелд Нюйс сегодня на чемпионате мира в южнокорейском Канныне выиграли золотые медали, россиянин Денис Юсков завоевал серебро.
Конькобежный спорт
Чемпионат мира
Каннын, Южная Корея
Женщины
1500 м
1. Хизер Бергсма (США) – 1.54,08
2. Ирен Вюст (Голландия) – 0,11
3. Михо Такаги (Япония) – 1,04
4. Маррит Леенстра (Голландия) – 1,77
5. Йориен Тер Морс (Голландия) – 2,10
6. Мартина Сабликова (Чехия) – 2,12
7. Ольга Граф (Россия) – 3,35...
9. Екатерина Шихова (Россия) – 3,65...
11. Екатерина Лобышева (Россия) – 4,22
Мужчины
1500 м
1. Кьелд Нюйс (Голландия) – 1.44,36
2. Денис Юсков (Россия) – 0,31
3. Свен Крамер (Голландия) – 1,14
4. Венсан де Этр (Канада) – 1,43...
12. Сергей Грязцов (Россия) – 2,56...
17. Сергей Трофимов (Россия) – 2,82
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