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    Коньки. Чемпионат мира. Бергсма и Нюйс выиграли золото, Юсков завоевал серебро

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    Американская конькобежка Хизер Бергсма и голландец Кьелд Нюйс сегодня на чемпионате мира в южнокорейском Канныне выиграли золотые медали, россиянин Денис Юсков завоевал серебро.

    Конькобежный спорт

    Чемпионат мира

    Каннын, Южная Корея

    Женщины

    1500 м

    1. Хизер Бергсма (США) – 1.54,08
    2. Ирен Вюст (Голландия) – 0,11
    3. Михо Такаги (Япония) – 1,04
    4. Маррит Леенстра (Голландия) – 1,77
    5. Йориен Тер Морс (Голландия) – 2,10
    6. Мартина Сабликова (Чехия) – 2,12
    7. Ольга Граф (Россия) – 3,35...
    9. Екатерина Шихова (Россия) – 3,65...
    11. Екатерина Лобышева (Россия) – 4,22

    Мужчины

    1500 м

    1. Кьелд Нюйс (Голландия) – 1.44,36
    2. Денис Юсков (Россия) – 0,31
    3. Свен Крамер (Голландия) – 1,14
    4. Венсан де Этр (Канада) – 1,43...
    12. Сергей Грязцов (Россия) – 2,56...
    17. Сергей Трофимов (Россия) – 2,82

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