Американская конькобежка Хизер Бергсма и голландец Кьелд Нюйс сегодня на чемпионате мира в южнокорейском Канныне выиграли золотые медали, россиянин Денис Юсков завоевал серебро.

Конькобежный спорт

Чемпионат мира

Каннын, Южная Корея

Женщины

1500 м

1. Хизер Бергсма (США) – 1.54,08

2. Ирен Вюст (Голландия) – 0,11

3. Михо Такаги (Япония) – 1,04

4. Маррит Леенстра (Голландия) – 1,77

5. Йориен Тер Морс (Голландия) – 2,10

6. Мартина Сабликова (Чехия) – 2,12

7. Ольга Граф (Россия) – 3,35...

9. Екатерина Шихова (Россия) – 3,65...

11. Екатерина Лобышева (Россия) – 4,22

Мужчины

1500 м

1. Кьелд Нюйс (Голландия) – 1.44,36

2. Денис Юсков (Россия) – 0,31

3. Свен Крамер (Голландия) – 1,14

4. Венсан де Этр (Канада) – 1,43...

12. Сергей Грязцов (Россия) – 2,56...

17. Сергей Трофимов (Россия) – 2,82

