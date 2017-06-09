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    WADA прекратило расследование по 27 российским фехтовальщикам, упомянутым в докладе Макларена

    Теги допинг WADA сборная России сборная России жен ФФР FIE Ричард Макларен

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило расследование по 27 российским фехтовальщикам, упомянутым в докладе Ричарда Макларена.

    «После публикации доклада Макларена, в котором были ссылки на неподтвержденные факты нарушений допинговых правил, Федерация фехтования России провела тщательное расследование всех фактов, указанных в докладе, и представила Международной федерации фехтования убедительные доказательства непричастности российских фехтовальщиков к использованию допинга.

    В свою очередь Международная федерация фехтования изучила полученные материалы, провела дополнительное изучение и направила в WADA результаты своего расследования, включающие обоснованные разъяснения по каждому спортсмену.

    WADA сочло представленные доказательства исчерпывающими и вынесло решение о прекращении дела в отношении российских фехтовальщиков», – говорится в сообщении Федерации фехтования России (ФФР).

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