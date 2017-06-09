WADA прекратило расследование по 27 российским фехтовальщикам, упомянутым в докладе Макларена

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прекратило расследование по 27 российским фехтовальщикам, упомянутым в докладе Ричарда Макларена.

«После публикации доклада Макларена, в котором были ссылки на неподтвержденные факты нарушений допинговых правил, Федерация фехтования России провела тщательное расследование всех фактов, указанных в докладе, и представила Международной федерации фехтования убедительные доказательства непричастности российских фехтовальщиков к использованию допинга.

В свою очередь Международная федерация фехтования изучила полученные материалы, провела дополнительное изучение и направила в WADA результаты своего расследования, включающие обоснованные разъяснения по каждому спортсмену.

WADA сочло представленные доказательства исчерпывающими и вынесло решение о прекращении дела в отношении российских фехтовальщиков», – говорится в сообщении Федерации фехтования России (ФФР).