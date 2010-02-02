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    Оправданные CAS российские спортсмены до сих пор значатся дисквалифицированными на сайте МОК

    Теги Сочи-2014 МОК сборная России фото сборная России жен CAS

    На сайте МОК оправданные CAS российские спортсмены до сих пор значатся дисквалифицированными.

    Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал 28 российских спортсменов и вернул им медали Сочи-2014.

    Однако на официальном сайте МОК результаты этих спортсменов отсутствуют. Например, в мужском скелетоне указаны только серебряный и бронзовый призер, чемпион Игр Александр Третьяков есть в самом конце списка с пометкой «дисквалифицирован за допинг».

    В призерах мужского лыжного масс-старта присутствует только обладатель бронзы Илья Черноусов, Александр Легков и Максим Вылегжанин значатся дисквалифицированными.

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