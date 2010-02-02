Оправданные CAS российские спортсмены до сих пор значатся дисквалифицированными на сайте МОК

На сайте МОК оправданные CAS российские спортсмены до сих пор значатся дисквалифицированными.
Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал 28 российских спортсменов и вернул им медали Сочи-2014.
Однако на официальном сайте МОК результаты этих спортсменов отсутствуют. Например, в мужском скелетоне указаны только серебряный и бронзовый призер, чемпион Игр Александр Третьяков есть в самом конце списка с пометкой «дисквалифицирован за допинг».
В призерах мужского лыжного масс-старта присутствует только обладатель бронзы Илья Черноусов, Александр Легков и Максим Вылегжанин значатся дисквалифицированными.
«Это как второй день рождения!». Героям Сочи возвращают медали
Русские олимпийцы оправданы. Мы снова выиграли Сочи-2014!