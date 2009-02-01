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    Дмитрий Губерниев: «Дукурсы посреди ночи будили друг друга, вручали медали. Какие вам медали? Ложитесь спать!»

    Теги Сочи-2014 Александр Легков МОК сборная России Дмитрий Губерниев сборная России жен CAS Ричард Макларен сборная Латвии Мартинс Дукурс Томасс Дукурс Денис Освальд

    Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение CAS оправдать 28 российских спортсменов.

    «Майор КГБ СССР Пронин через дырку в стене CAS проник и подменил решение суда. Так подумали некоторые из тех, кто ожидал явно другого.

    Я звонил Легкову. Человек плачет, с ним плачу я. Мы вне себя от бешеной радости, которая на нас свалилась. Хотя мы и не сомневались, что эти ребята чистейшие и чисто завоевали медали в Сочи.

    Мы вернулись на первое место в общекомандном зачете Сочи. Россия выиграла эту Олимпиаду! Сейчас это понятно и судам, и всем остальным.

    Но кто вернет годы простоя, здоровье и нервные клетки нашим спортсменам? Теперь уже МОК должен бояться всеразличных судов, куда, безусловно, будут подавать Легков, Никитина, Труненков и все остальные.

    Теперь я боюсь, что у Макларена с Освальдом опишут имущество. Это будут многочисленные иски в иностранной валюте, чтобы вернуть хоть какую-то компенсацию.

    Дукурсы посреди ночи будили друг друга, вручали медали. Какие вам медали? Ложитесь опять спать!

    Нам надо ехать и провернуть на корейской земле, как говорит Сан Саныч Карелин, партизанскую операцию. По восстановлению флага и гимна через достойные результаты. Поддержать надо каждого.

    Наши спортсмены должны показать себя, улыбнуться и дальше продолжать бороться за Шипулина, Ана, Устюгова...

    Солнце выглянуло, засияло! Люди начали улыбаться. Вот это главное: судьба человека, на которую кто-то наплевал. Но есть еще люди, которым дорого судебное просвещение» – рассказал Губерниев в ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    Дмитрий Губерниев: «Когда работал охранником в казино, пьяный депутат обещал закопать меня в ил»

    «Это как второй день рождения!». Героям Сочи возвращают медали

    Русские олимпийцы оправданы. Мы снова выиграли Сочи-2014!

    Россия обыграла МОК в суде. Что дальше?

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