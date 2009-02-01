Дмитрий Губерниев: «Дукурсы посреди ночи будили друг друга, вручали медали. Какие вам медали? Ложитесь спать!»

Известный телекомментатор прокомментировал решение CAS оправдать 28 российских спортсменов.

«Майор КГБ СССР Пронин через дырку в стене CAS проник и подменил решение суда. Так подумали некоторые из тех, кто ожидал явно другого.



Я звонил Легкову. Человек плачет, с ним плачу я. Мы вне себя от бешеной радости, которая на нас свалилась. Хотя мы и не сомневались, что эти ребята чистейшие и чисто завоевали медали в Сочи.



Мы вернулись на первое место в общекомандном зачете Сочи. Россия выиграла эту Олимпиаду! Сейчас это понятно и судам, и всем остальным.



Но кто вернет годы простоя, здоровье и нервные клетки нашим спортсменам? Теперь уже должен бояться всеразличных судов, куда, безусловно, будут подавать Легков, Никитина, Труненков и все остальные.



Теперь я боюсь, что у Макларена с Освальдом опишут имущество. Это будут многочисленные иски в иностранной валюте, чтобы вернуть хоть какую-то компенсацию.



Дукурсы посреди ночи будили друг друга, вручали медали. Какие вам медали? Ложитесь опять спать!

Нам надо ехать и провернуть на корейской земле, как говорит Сан Саныч Карелин, партизанскую операцию. По восстановлению флага и гимна через достойные результаты. Поддержать надо каждого.

Наши спортсмены должны показать себя, улыбнуться и дальше продолжать бороться за Шипулина, Ана, Устюгова...

Солнце выглянуло, засияло! Люди начали улыбаться. Вот это главное: судьба человека, на которую кто-то наплевал. Но есть еще люди, которым дорого судебное просвещение» – рассказал Губерниев в ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дмитрий Губерниев: «Когда работал охранником в казино, пьяный депутат обещал закопать меня в ил»

«Это как второй день рождения!». Героям Сочи возвращают медали

Русские олимпийцы оправданы. Мы снова выиграли Сочи-2014!

Россия обыграла МОК в суде. Что дальше?