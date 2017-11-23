Слушания в МОК по делам Воеводы, Зайцевой и еще 3 российских спортсменов завершены. Сегодня решений не будет

В Международном олимпийском комитете (МОК) завершились слушания по делам пяти российских спортсменов.

«Слушания по делам российских олимпийцев состоялись, никаких решений в четверг принято не было», – сообщил спортивный юрист Артем Пацев.

МОК рассматривал дела бобслеистов Алексея Воеводы, Александра Касьянова, Ильвира Хузина, Алексея Пушкарева и биатлонистки .

Спортсмены подозреваются в нарушении антидопинговых правил во время Олимпийских игр 2014 года.

Дела российских лыжниц Юлии Чекалевой и Анастасии Доценко сегодня не рассматривались.

Ранее МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Юлию Иванову, Евгению Шаповалову и скелетонистов Александра Третьякова, Марию Белову, Ольгу Потылицыну и Елену Никитину. Результаты спортсменов на Играх в Сочи были аннулированы.

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