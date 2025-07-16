Федерация санного спорта России обратится в CAS, если спортсменов не допустят к Милану-2026

Федерация санного спорта обратится в CAS, если россиян не допустят к Милану-2026.

18 июня конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) большинством голосов принял решение продлить отстранение российских спортсменов от турниров под эгидой FIL и лишить россиян возможности отбираться на Олимпийские игры в Италии.

ФССР подала апелляцию на это решение в арбитражный суд FIL.

«Олимпийский комитет России продолжает активные юридические действия по восстановлению российских спортсменов в правах на международной арене.

16 июля адвокаты ФССР направили апелляционную жалобу в Арбитражный суд FIL на принятое ранее конгрессом FIL решение о недопуске российских атлетов на международные соревнования. Если жалоба не будет удовлетворена и российские спортсмены не получат допуск, то федерация обратится с аналогичным требованием уже в Спортивный арбитражный суд (CAS ) в Лозанне», – рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев.