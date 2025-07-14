Федерация санного спорта России обжалует в CAS запрет на участие в отборе на Олимпиаду-2026
Об этом сообщила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.
В июне конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) проголосовал за продление недопуска россиян к соревнованиям под эгидой организации. Таким образом, спортсмены из России пропустят олимпийские квалификационные турниры.
«Мы будем отстаивать права наших спортсменов на участие в Олимпийских играх-2026. 8 июля наши юристы направили в FIL уведомление о намерении подать апелляционное заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) на июньское решение конгресса FIL, которое продлило действие предыдущих ограничительных мер и применило их к процессу квалификации на Олимпийские игры.
Международная федерация определила, что первой инстанцией рассмотрения нашего апелляционного заявления станет Арбитражный суд FIL.
Я хочу поблагодарить Олимпийский комитет России, Минспорт РФ и лично Михаила Владимировича Дегтярева за оказанную федерации поддержку в такой непростой момент. Наш министр – человек слова и дела, и это вселяет веру в то, что однажды справедливость восторжествует.
Кстати, после встречи Михаила Владимировича с руководством Международной федерации гимнастики (FIG) в Лозанне исполком этой организации пересмотрел правила допуска российских спортсменов в нейтральном статусе не только в личных, но и в командных дисциплинах к участию в международных турнирах», – отметила Гарт.