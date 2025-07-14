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Федерация санного спорта России обжалует в CAS запрет на участие в отборе на Олимпиаду-2026

ФССР приняла решение обжаловать недопуск спортсменов к отбору на Олимпиаду-2026.

Об этом сообщила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

В июне конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) проголосовал за продление недопуска россиян к соревнованиям под эгидой организации. Таким образом, спортсмены из России пропустят олимпийские квалификационные турниры. 

«Мы будем отстаивать права наших спортсменов на участие в Олимпийских играх-2026. 8 июля наши юристы направили в FIL уведомление о намерении подать апелляционное заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS) на июньское решение конгресса FIL, которое продлило действие предыдущих ограничительных мер и применило их к процессу квалификации на Олимпийские игры.

Международная федерация определила, что первой инстанцией рассмотрения нашего апелляционного заявления станет Арбитражный суд FIL.

Я хочу поблагодарить Олимпийский комитет России, Минспорт РФ и лично Михаила Владимировича Дегтярева за оказанную федерации поддержку в такой непростой момент. Наш министр – человек слова и дела, и это вселяет веру в то, что однажды справедливость восторжествует.

Кстати, после встречи Михаила Владимировича с руководством Международной федерации гимнастики (FIG) в Лозанне исполком этой организации пересмотрел правила допуска российских спортсменов в нейтральном статусе не только в личных, но и в командных дисциплинах к участию в международных турнирах», – отметила Гарт. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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Наталия Гарт
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