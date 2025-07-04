Олимпийского чемпиона Третьякова не включили в состав сборной России по скелетону на новый сезон

Чемпиона Сочи-2014 Третьякова не включили в состав сборной России по скелетону.

«Меня не включили в состав сборной на новый сезон, что было немного неожиданно. Но речь идет только про летний период. Осенью, когда состоится Кубок России, состав будет обновляться, и я рассчитываю вернуться обратно. Сейчас я продолжаю тренироваться, нахожусь на сборах в Сочи вместе с национальной командой, все у меня хорошо.

Тренеры продолжают верить в меня, видят мой потенциал, но они не имели возможности сейчас включить меня в состав из-за изменившихся критериев формирования национальной команды, которые были выработаны не в федерации», – рассказал Александр Третьяков .

В конце марта 40-летний Третьяков занял 10-е место на чемпионате России.