Исинбаева избрана главой наблюдательного совета РУСАДА, летчик-космонавт Рязанский вошел в его состав

Летчик-космонавт Сергей Рязанский вошел в состав нового наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

По информации ТАСС, Рязанского в наблюдательный совет предложило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Ранее сообщалось о том, что в новый наблюдательный совет РУСАДА вошла двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Она сегодня была вновь избрана на пост главы набсовета.

«Сегодня важное событие в восстановлении РУСАДА. Прошло первое заседание наблюдательного совета. Председателем избрана Елена Исинбаева. У нее безупречная репутация спортсменки. Под ее руководством совет будет вести непримиримую борьбу с допингом.

В марте будет определен генеральный директор РУСАДА. После этого ВАДА должно принять решение о восстановлении организации в правах. Надеемся, это случится до мая», – цитирует главу ОКР Александра Жукова «Спорт-Экспресс».