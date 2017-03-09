Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Исинбаева избрана главой наблюдательного совета РУСАДА, летчик-космонавт Рязанский вошел в его состав

    Теги Елена Исинбаева допинг Александр Жуков ОКР WADA РУСАДА Сергей Рязанский

    Летчик-космонавт Сергей Рязанский вошел в состав нового наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

    По информации ТАСС, Рязанского в наблюдательный совет предложило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

    Ранее сообщалось о том, что в новый наблюдательный совет РУСАДА вошла двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Она сегодня была вновь избрана на пост главы набсовета.

    «Сегодня важное событие в восстановлении РУСАДА. Прошло первое заседание наблюдательного совета. Председателем избрана Елена Исинбаева. У нее безупречная репутация спортсменки. Под ее руководством совет будет вести непримиримую борьбу с допингом.

    В марте будет определен генеральный директор РУСАДА. После этого ВАДА должно принять решение о восстановлении организации в правах. Надеемся, это случится до мая», – цитирует главу ОКР Александра Жукова «Спорт-Экспресс».

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться