Из 21 российского спортсмена, лишенного олимпийских медалей в Пекине и Лондоне, только один вернул награду МОК

Из 21 лишенного медалей Пекина-2008 и Лондона-2012 российского спортсмена только один атлет вернул награду в МОК.

Напомним, что ряд россиян был дисквалифицирован по итогам перепроверок допинг-проб с летних Олимпиад 2008 и 2012 годов.

Пока медаль вернул только бегун Антон Кокорин, который завоевал бронзу в эстафете 4x400 в Пекине-2008.

Некоторые дисквалифицированные спортсмены сообщили, что вообще не собираются возвращать награды.