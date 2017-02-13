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    Из 21 российского спортсмена, лишенного олимпийских медалей в Пекине и Лондоне, только один вернул награду МОК

    Теги допинг сборная России жен МОК Пекин-2008 Лондон-2012 сборная России жен сборная России Антон Кокорин

    Из 21 лишенного медалей Пекина-2008 и Лондона-2012 российского спортсмена только один атлет вернул награду в МОК.

    Напомним, что ряд россиян был дисквалифицирован по итогам перепроверок допинг-проб с летних Олимпиад 2008 и 2012 годов.

    Пока медаль вернул только бегун Антон Кокорин, который завоевал бронзу в эстафете 4x400 в Пекине-2008.

    Некоторые дисквалифицированные спортсмены сообщили, что вообще не собираются возвращать награды.

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