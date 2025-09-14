В трансляции чемпионата мира-2025 по легкой атлетике показали флаг России
В официальной трансляции ЧМ по легкой атлетике в Токио показали флаг России.
Триколор был показан при упоминании результата россиянина Данила Лысенко, который является лучшим в сезоне в прыжках в высоту.
Российские легкоатлеты не участвуют в соревнованиях под эгидой Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) с 2022 года.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
