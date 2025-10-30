Столкновение стиля и зрелищности: Бублик сыграет за выход в четвертьфинал в Париже

На турнире АТР 1000 в Париже сегодня пройдут матчи 1/8-й финала. Одно из главных противостояний этого игрового дня состоится с участием Александра Бублика. И вот какие расклады предлагает самый популярный букмекер Казахстана.

Тэйлор Фриц (США) – Александр Бублик (Казахстан). 30 октября, 20:00 (время Астаны)

Фриц против Бублика в Париже – самая интригующая на сегодня вывеска. На корте сойдутся два мощных и агрессивных игрока. Но эксперты Olimpbet отдают небольшое предпочтение расчетливому американцу, а не эмоциональному казахстанцу.

Фриц стоит крепко

28-летний Тэйлор является четвертой ракеткой мира и крепко удерживает свою позицию. Пока ему не удается пошатнуть тройку Алькарас – Синнер – Зверев. Но догнать себя ближайшему преследователю Новаку Джоковичу он тоже не дает.

В этом сезоне сильнейший теннисист США выиграл два турнира на траве – в Штутгарте и Истборне. Но на харде он также имеет высокий процент побед.

На US Open-2025 дошел до четвертьфинала, где в упорной борьбе был остановлен Джоковичем. А после этого выступил в финале в Токио, но там его переиграл Алькарас.

В Париже Фриц стартовал со второго круга, пройдя австралийца Александра Вукича из второй сотни (7:6 (7:4), 6:2).

Бублик прогрессирует

28-летний Бублик является 16-й ракеткой мира, но продолжает прогрессировать. В лайв-рейтинге он уже 15-й.

В Париже казахстанец начал свой путь с первого круга и делает это уверенно, несмотря на критику покрытия, которое он назвал самым медленным индор-хардом . Сначала Бублик выбил топ-47 австралийца Алексея Попырина (6:4, 6:3), а затем обыграл топ-32 француза Корентена Муте (6:3, 7:5).

В этом сезоне Бублик взял титулы на четырех турнирах. И последний из них – в сентябре в Гуанчжоу – на харде.

Матч в два сета?

И Фриц, и Бублик имеют мощные подачи. Казахстанец очень непредсказуем, что может сыграть как плюс, так и в минус. Американец, напротив, очень расчетлив. Фриц может пробить любую оборону. Но Бублик способен отобрать у него очки, если сможет перехватить инициативу.

Аналитики Olimpbet ожидают, что Фриц обыграет Бублика за счет своей стабильности в двух сетах.

Лоренцо Сонего (Италия) – Даниил Медведев (Россия). 30 октября, 21:10

Эти соперники по-разному подошли к матчу за выход в четвертьфинал. Сонего провел непростой поединок и мог даже не дойти до этой стадии. А Медведев неожиданно получил день отдыха. По мнению экспертов Olimpbet , у россиянина, который старается войти в топ-10, шансы на победу в этой встрече выше.

Сонего с характером

30-летний итальянец – крепкий середнячок тура. Он занимает 45-е место в рейтинге АТР и стабильностью в этом сезоне не отличается. На Мастерсах Сонего не показал ничего особо выдающегося, не каждый раз даже выигрывает больше двух матчей подряд. Но на Australian Open и Уимблдоне дошел до четвертьфиналов, показав, что умеет бороться за важные очки.

На старте в Париже Сонего сначала уверенно победил топ-52 из США Себастьяна Корда (6:2, 6:3). А потом проявил настоящий характер, выбив своего земляка – восьмую ракетку мира Лоренцо Музетти (3:6, 6:3, 6:1).

Последний матч, несомненно, заставил Лоренцо выложиться максимально и затратить много сил, что он делает не так часто в сезоне.

Медведев готов к быстрой победе

А вот Даниил Медведев, воспользовавшись неявкой болгарина Григора Димитрова, смог отдохнуть. Хотя, и в первом матче турнира против топ-36 из Испании Хауме Муньяра россиянин не сильно напрягался (6:1, 6:3).

Полторы недели назад 29-летний Медведев выиграл Almaty Open , завоевав титул впервые за 2,5 года и доказав, что его рано списывать со счетов.

Россиянин снова старается использовать свое главное оружие – мощную подачу, без которой его сезон до осени был откровенно провальным.

Аналитики Olimpbet предполагают, что против Сонего Медведев должен выдать уверенный матч, который не затянется дольше 23-х геймов.