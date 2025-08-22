Промо
0

Стартовал 4 месяц федеральной акции «Новый Джекпот» от «Лиги Ставок»

Компания по традиции подвела итоги за прошедшую неделю акции и собрала интересные факты. Более 29 000 участников уже получили денежные призы, а общая сумма выплат превысила 296 миллионов рублей. В общем рейтинге 78 участников получили выплаты от «Лиги Ставок» по 1 миллиону рублей.

Аналитики отмечают, что самый популярный вид спорта, на который пользователи делают ставки — футбол, около 60% всех выигрышей пришлись как раз на футбольные матчи. Среди любопытных фактов также можно отметить, что наибольшее количество побед было зафиксировано в выходные дни. Интересно, что 29% победителей выиграли Джекпот с первой ставки, 2000 рублей — самая частая сумма пари, а 47% игроков выигрывали призы, заключив экспрессы.

Теперь Джекпоты начисляются реальными деньгами и получить их может каждый:

•  Джекпот Макс — по ставке от 1 000 рублей;

•  Джекпот Ультра — по ставке от 5 000 рублей;

•  Джекпот Мега — по ставке от 10 000 рублей.

Следите за наполнением общего банка в приложении «Лиги Ставок», заключайте пари и становитесь обладателем крупных денежных призов.

Подробные условия здесь: https://www.ligastavok.ru/jackpot

Кто выиграет Серию А?425 голосов
ИнтерИнтер
НаполиНаполи
ЮвентусЮвентус
МиланМилан
РомаРома
Кто-то другойАталанта
натив
Лига Ставок
Ставки на спорт
Комментарии
Ставки в Telegram
Главные новости
Ронами о росте целевых отчислений: «Букмекеры просто начнут резать расходы. Будет значительно меньше спонсорских активаций и рекламы»
сегодня, 14:46
Вице-президент «Лиги Ставок»: «Мы боремся с нелегальными букмекерами, но у них нет налогооблагаемой базы и ограничений, которые есть у нас»
сегодня, 13:57
97% участников конкурса прогнозов на Спортсе’’ поставили на победу «Зенита» над «Динамо» Мх. У команды Семака одна победа в 5 турах
2сегодня, 12:48
«Ахмат» проиграл «Оренбургу» в Фонбет Кубке России на прошлой неделе, но котируется фаворитом сегодня
1сегодня, 12:28
43% пользователей Спортса’’ считают, что Семака нужно увольнять из «Зенита» прямо сейчас
73сегодня, 11:36
У «Челси» одна победа над «Вест Хэмом» на выезде за 4 года. 2.15 – продление тренда
1сегодня, 10:50
«Бавария» обыграла «Лейпциг» в 2 из 7 последних матчей. 4.20 – РБ не проиграет сегодня
1сегодня, 10:15
«Наполи» – фаворит на чемпионство в Серии А у букмекеров. «Интер» – 2-й, «Ювентус» – 3-й, «Милан» – 4-й
1сегодня, 09:51
Более половины доходов Минспорта в 2024 году пришлись на лотереи
сегодня, 08:56
Шнайдер отыгралась с пяти матчболов и 1:5 в решающем сете матча с Мертенс. В лайве на победу россиянки давали 15.00
сегодня, 08:24
Ко всем новостям
Последние новости
«Лучшее время для выезда и набора трех очков». Прогноз Кирилла Бельского на «Челси» – «Вест Хэм»
сегодня, 14:30
«ПСЖ» – безусловный фаворит даже с отсутствием адекватной предсезонки». Прогноз Артема Денисова на «ПСЖ» – «Анже»
сегодня, 13:27
«Лейпцигу» важно не улететь с большим счетом». Прогноз Артема Денисова на матч «Бавария» – «Лейпциг»
сегодня, 12:05
«Бавария» – «Лейпциг»: игроки БЕТСИТИ уверены в победе мюнхенцев
сегодня, 10:12Промо
Гол амбассадора BetBoom Федора Смолова помог «Broke Boys» одержать победу в матче Кубка России и принес пользователям 1 000 000 фрибетов!
сегодня, 09:25Промо
Миллион за гол от BetBoom
20 августа, 12:25Промо
BetBoom Premium открывает двери в мир большого тенниса в акции «Едем в Шанхай»!
20 августа, 11:23Промо
11.50 – «Кайрат» обыграет «Селтик» и впервые в истории выйдет в общий этап Лиги чемпионов
120 августа, 10:57
«Копенгаген» 17 матчей подряд не проигрывает в квалификации ЛЧ. 1.63 – не уступит «Базелю»
20 августа, 07:55
2Drots уверенно пройдут «Космос», «Броук Бойз» обыграют «Авангард»: ожидания букмекеров от медийных команд в Кубке
220 августа, 07:33