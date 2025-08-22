Стартовал 4 месяц федеральной акции «Новый Джекпот» от «Лиги Ставок»

Компания по традиции подвела итоги за прошедшую неделю акции и собрала интересные факты. Более 29 000 участников уже получили денежные призы, а общая сумма выплат превысила 296 миллионов рублей. В общем рейтинге 78 участников получили выплаты от «Лиги Ставок» по 1 миллиону рублей.

Аналитики отмечают, что самый популярный вид спорта, на который пользователи делают ставки — футбол, около 60% всех выигрышей пришлись как раз на футбольные матчи. Среди любопытных фактов также можно отметить, что наибольшее количество побед было зафиксировано в выходные дни. Интересно, что 29% победителей выиграли Джекпот с первой ставки, 2000 рублей — самая частая сумма пари, а 47% игроков выигрывали призы, заключив экспрессы.

Теперь Джекпоты начисляются реальными деньгами и получить их может каждый:

• Джекпот Макс — по ставке от 1 000 рублей;

• Джекпот Ультра — по ставке от 5 000 рублей;

• Джекпот Мега — по ставке от 10 000 рублей.

Следите за наполнением общего банка в приложении «Лиги Ставок», заключайте пари и становитесь обладателем крупных денежных призов.

Подробные условия здесь: https://www.ligastavok.ru/jackpot