РУСАДА дисквалифицировало спортивного врача на 4 года за назначение запрещенного препарата

РУСАДА дисквалифицировало спортивного врача Маргариту Рацюк на 4 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), причиной санкции стало назначение препарата, содержащего запрещенную субстанцию.

Соответствующее решение принял Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА.

«Согласно отчету антидопинговой лаборатории, в пробе спортсмена была обнаружена запрещенная субстанция ацетазоламид, относящаяся к классу S5 запрещенного списка Всемирного антидопингового агентства (WADA ) 2022 года.

В ходе процедуры обработки результатов спортсмен направил в агентство объяснения. Согласно предоставленной информации, препарат «Диакарб», содержащий запрещенную субстанцию ацетазоламид, был назначен спортсмену спортивным врачом в частной клинике спортивной медицины в городе Нижний Новгород», – заявили в РУСАДА.