Генпродюсер «Матч ТВ» Тащин: «Трансляции медийных клубов хорошо собирают. На 10-20% ниже РПЛ»

Генеральный продюсер отметил популярность трансляций медийных команд.

«Трансляции матчей медийных клубов собирают хорошо. Чуть ниже, чем клубов , процентов на 10-20, но не критично.

Что удивительно. Когда играют две любительские команды, которые неизвестны на широкую аудиторию, это хорошие цифры.

Есть мысли еще больше подтянуть Медиалигу на канал», – сказал .

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