Олег Матыцин объявил об открытии летней Спартакиады

Министр спорта России Олег Матыцин объявил об открытии Всероссийской летней Спартакиады.

«Спартакиада – это праздник для спортсменов, тренеров, зрителей. Спортсменам нужна соревновательная практика, участвуют все сильнейшие и наши юные спортсмены.

Надо дать возможность спортсменам в отсутствие международного календаря проявить себя. Планируем, что спортсмены и тренеры получат премиальные.

Российская Федерация и Москва всегда были флагманами организации спортивных соревнований, спорт – это часть культуры, такие мероприятия важны для создания атмосферы праздника», – сказал Матыцин.

Церемония открытия прошла в Москве во дворце спорта «Мегаспорт». Гимн России исполнил .

Соревнования по различным видам спорта Спартакиады будут проходить с 19 августа по 1 октября.