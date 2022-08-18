Замминистра спорта Армении: «Россия – спортивная держава. Без ее участия блеск почти любых международных соревнований ослабевает»

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Карен Гилоян высказался об отстранении российских спортсменов от международных стартов, а также о возможности проведения в Армении турниров с участием россиян.

– Я лично сторонник того, что спорт – вне политики. Если человек 15-20 лет отдается спорту, то лишить его соревнований мне кажется аморальным. У него больше ничего в жизни нет. Через пот и кровь он достигает успехов, а теперь ему запрещают это делать.

Думаю, надо пересмотреть текущую мировую политику и кричать во весь голос, что спорт вне политики. Надо давать спортсменам шанс соревноваться, если они достойны соперничать в контексте лозунга «Пусть победит сильнейший».

– Как думаете, насколько это затянется?

– Это вопрос, на который у меня нет ответа. Я за то, чтобы всех вернули быстро, но это не в моей компетенции.

– В Армении есть планы по проведению международных соревнований с приглашением российских спортсменов?

– Мы проводили в этом году чемпионат Европы по боксу, но Россия не участвовала в нем, потому что мировая федерация бокса не допустила россиян. Это не в нашей компетенции, потому что мы пригласили всех, включая Россию и Азербайджан, но они не приехали.

В следующем году будет чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Мы также за сотрудничество и готовы принять всех.

– Старты без россиян вредят мировому спорту с точки зрения соревновательной составляющей? Вы как раз высказались о турнире по боксу, где не было россиян. Почувствовали их отсутствие?

– Россия – спортивная держава. Она настолько сильна в спорте, что без ее участия блеск почти что любых международных соревнований ослабевает. Без российских спортсменов все не очень ярко.

– Недавний успех армянской сборной на шахматной олимпиаде может способствовать расширению контактов с Россией в этом виде спорта? Может быть, есть идея проведения совместного турнира на фоне ваших успехов и недавней победы российского гроссмейстера Яна Непомнящего в турнире претендентов?

– Министерство Армении не организовывает такие мероприятия. Когда федерации разных видов спорта посчитают нужным проводить подобные турниры, мы обсудим это с ними и скажем им свое мнение. В целом, мы за подобные идеи. Со своей стороны готовы оказать посильную с нашей стороны поддержку, – сказал Гилоян.