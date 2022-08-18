«Во времена нацистов свиней прятали в тайных подвалах, чтобы их не забрали». Вратарь «Шальке» Шволов о ферме семьи

Вратарь рассказал, как его семья прятала своих свиней во время правления нацистов.

«Моя бабушка рассказывала мне ужасные истории.

Старому дому на ферме, где они с дедушкой провели всю жизнь, уже более 400 лет. Там потолки уже провисли, настоящая древность. В доме есть тайные подвалы, где свиней прятали во времена нацистов, чтобы их у них не забрали.

Помню, что был там, когда резали свинью. Сперва ее оглушили электрическими щипцами, потом перерезали горло, после чего свинья истекла кровью.

С одной стороны, важно было осознать, что свинья не страдала из-за оглушения, а с другой – этот опыт оказал влияние на всю мою жизнь. Я знаю, откуда берется мясо в супермаркете», – поведал Александр Шволов.