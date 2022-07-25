«Локомотив», «Црвена Звезда», «Минск» и «Шымкент» сыграют на международном женском турнире в Москве

В Москве пройдет Международный кубок «РЖД».

Участие в турнире примут женские команды: победительницы чемпионатов России, Беларуси и Казахстана, а также обладательницы Кубка Сербии. В Москве сыграют «Локомотив» (Россия), «БИИК-Шымкент» (Казахстан), «Минск» (Беларусь) и «Црвена Звезда» (Сербия).

В четверг, 28 июля, девушки из «Локомотива» встретятся на «РЖД Арене» с «Црвеной Звездой» в 1/2 финала. Игра начнется в 15:00 по московскому времени.

Стоимость билетов на один матч – от 200 рублей, а при покупке пакета на три матча – от 500 рублей.

Для держателей абонементов на игры «Локомотива» все матчи турнира уже включены в стоимость. Подробнее о турнире читайте по ссылке.