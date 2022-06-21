День московского спорта пройдет в «Лужниках» 25 июня. В программе – турниры по мини-футболу, стретчинг, чемпионат по воркауту, паркур и шахматы

25 июня 2022 года в Москве состоится одно из самых ярких и масштабных спортивных событий этого лета, организованное столичным Департаментом спорта. Олимпийский комплекс «Лужники» заполнится десятками открытых площадок со спортивными активностями для всех желающих, а на сцене в течение 8 часов будут выступать звезды «Русского Радио».

Спорт в Москве – это настоящий праздник, который всегда и везде с тобой. Именно такую идею организаторы мероприятия планируют воплотить в жизнь в Лужниках 25 июня и продемонстрировать москвичам разнообразие и доступность московского спорта.

Организаторы анонсируют масштабную зону стретчинга на Большой спортивной арене с рекордной открытой тренировкой, рассчитанной на 1500 человек, от соосновательницы сети фитнес-студий SMSTRETCHING, известного спортивного блогера Самиры Мустафаевой. Кроме того, в рамках мероприятия запланировано проведение любительских турниров по мини-футболу для всех желающих в трех возрастных категориях: до 16, 17–20 и 21+.

Для регистрация команд на соревнования по мини-футболу, а также для участия в открытой тренировке по стретчингу, необходимо пройти регистрацию по ссылке.

На территории олимпийского комплекса откроется множество спортивных и развлекательных площадок, которые будут работать в течение всего дня. В программу входят соревнования по самокатам, BMX и МТВ с участием лучших российских райдеров, чемпионат по воркауту, турнир по паркуру, футболу, волейболу и баскетболу. Любителей высоких нагрузок ждет зона силовых дисциплин: бокс, воркаут, паркур, – много показательных выступлений и, конечно, мастер-классы, в которых сможет поучаствовать каждый гость, те, кто придет с семьей, смогут посетить локацию с городскими развлечениями и поиграть во фрисби, городки, шахматы и петанк.

Все активности для гостей Дня московского спорта будут бесплатны, профессиональные спортсмены и тренеры помогут всем желающим испытать свои физические возможности и подарят яркие спортивные эмоции. День Московского спорта откроет свои двери в 11:00.