Фестиваль спорта IRONSTAR GELENDZHIK 2022 собрал 1800 участников со всей страны

С 27 по 28 мая в Геленджике прошел фестиваль спорта и международные соревнования по триатлону IRONSTAR GELENDZHIK 2022. Второй год подряд город-курорт на несколько дней стал местом встречи спортсменов со всей страны – в мероприятии приняли участие атлеты из 62 регионов России.

По традиции первый день фестиваля был посвящен детским и женским забегам, а также заплывам в открытой воде на дистанциях 1,8 км и 3,7 км. Этот день запомнится участникам не только первыми заплывами сезона, но и предложением руки и сердца, которое сделал один из участников на финише.

28 мая прошли основные гонки на дистанциях 113 и SPRINT. В этом году участникам представилась уникальная возможность проехать по свободной от движения автомобилей трассе М-4 «Дон», участок которой был перекрыт для проведения велоэтапа при поддержки администрации города и ГК «Автодор». Спортсмены стартовали в Геленджикской бухте, а финишировали на центральной набережной города.

«Второй год мы проводим наш фестиваль в Геленджике. На этот раз на соревнования приехало порядка 1800 участников из 186 городов России. 66% из них – это абсолютно новая аудитория, которая открыла для себя этот современный город и опробовала трассу, часть которой проходила по федеральному участку М-4. Приятно, что столько участников доверяют нашему выбору локаций, и мы способствуем спортивно-туристическому притоку в регионы. Спасибо администрации города и нашим партнерам за сотрудничество и поддержку», – рассказал генеральный директор IRONSTAR Андрей Кавун.

В соревнованиях также приняли участие известная биатлонистка и олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, ватерполистка и бронзовый призер летних Олимпийских игр 2016 года Анна Тимофеева, шестнадцатикратная чемпионка России по плаванию Анастасия Крапивина, чемпион России по боксу Ростислав Плечко и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.