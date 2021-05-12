Reebok приглашает всех на пятидневный онлайн-фестиваль

С 17 по 21 мая Reebok впервые проводит Reebok UNLOCKED фестиваль – большое онлайн-событие, призванное вдохновить всех, кто привык жить в движении. Фестиваль объединит людей, которые любят пробовать и узнавать новое и принимают мир во всем его разнообразии.

Не имеет значения, с какой скоростью ты двигаешься, главное, что ты не стоишь на месте, а делаешь то, что считаешь важным. Онлайн-курсы, тренировки, новые челленджи, стиль, музыка, вопросы экологии – тебе интересно все. И Reebok тебя в этом поддерживает. Ведь все это – твое движение.

На онлайн-фестивале все, как на настоящем, только на специальном сайте. Интерактивная карта позволяет присоединиться к тому, что интересно именно тебе, в любой момент – достаточно лишь зарегистрироваться на участие в фестивале и начать свое движение.

Все пять дней участников ждут трансляции с различных площадок, тренировки от известных тренеров, розыгрыши уникальных призов от партнеров, а также мастер-классы, воркшопы и даже читальный зал.

Любители начать день активно могут присоединиться к онлайн-тренировкам Les Mills в понедельник, среду и пятницу. Вести программы BODYCOMBAT™, LES MILLS GRIT™, BODYBALANCE™ будут сертифицированные тренеры и презентеры.

Каждый вечер гостей ждут онлайн-встречи со спикерами, для которых так же, как и для бренда Reebok, важны любовь к спорту, уличным субкультурам и путешествиям, а также стремление создавать наследие для будущих поколений и огромное желание сделать мир экологичнее. Наши спикеры: стилист Тата Шапиро, музыкант MC Сенечка, основательница бренда Recycle Object Полина Черповицкая, консультант по защите окружающей среды Олеся Бесперстова Noplasticitsfantastic, тревел-блогер и ведущий Антон Зайцев и команда сникер-мастерской Street Wave. Вести гостей по онлайн-локациям будет Вики, ведущая утреннего шоу «Бригада У».

Из классных подарков, призов и активаций:

– Билеты в кино от сети кинотеатров «КАРО»;

– Гарантированный доступ к онлайн-библиотеке издательства «Бомбора»;

– Подписка на more.tv;

– Экобоксы от компании «Экомаркет»;

– Сертификаты на посещение ресторанов FRANK by БАСТА;

– И многое-многое другое.

А на последний день фестиваля организаторы подготовили особый сюрприз, который оценят все поклонники шопинга, – секретные скидки только для друзей Reebok. Помимо этого, в течение пяти дней онлайн-мероприятия все участники Reebok UNLOCKED будут получать двойные баллы в программе лояльности за покупки на сайте и в магазинах бренда. Почему бы не прокачать свой аккаунт?

Вдохновиться движением на первом Reebok UNLOCKED фестивале может каждый! Подробное расписание и регистрация доступны на странице мероприятия на reebok.ru.

О бренде Reebok

Reebok International Ltd. со штаб-квартирой в Бостоне (штат Массачусетс, США) является ведущим мировым дизайнером, продавцом и дистрибьютором одежды, обуви и оборудования для спорта, фитнеса и повседневной жизни.