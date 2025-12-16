0

Маврин об академии 2Drots: «Это фикция. Смирнов ушел. Фрол и Лога – тренеры. И это хваленая академия»

Василий Маврин: академия 2Drots – это фикция.

Хавбек «Амкала» Василий Маврин высказался о детской академии 2Drots.

«Академия 2Drots – это фикция. Детский тренер – это призвание, это не за деньги. Ты отдаешься, потому что тебе нравится с детьми работать, у тебя есть какой-то талант в этом. Работа с детьми очень фундаментальная и очень сложная.

И когда люди говорят: «Мы будем работать тренерами с детьми». Да не будут они работать. Потому что те деньги, которые им будут предлагать, они просто мизерные. Я бы как родитель спросил: «А что вы можете дать моему ребенку как тренер?» Именно как тренер, не как человек.

Вот тут главное фиаско и главная проблема всей академии 2Drots. Смирнов ушел в «Урал» – нет главного звена. Фрол и Лога – тренеры, которые никогда не тренировали полноценно, не занимались тренерской деятельностью, насколько я знаю. И это хваленая академия 2Drots.

Базовое, что нужно сделать в академии – это футбольная концепция, футбольное ядро, а дальше уже съемки и тд», – сказал Маврин.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: стрим Василия Маврина
