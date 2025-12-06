Дмитрий Егоров: «Броуки» хотели бы подписать Фрола, Ежа и Пантеру»

Президент «Броуков» Дмитрий Егоров назвал трансферные цели клуба.

«Я хотел бы у всех попросить полтора миллиона на Данилу Ежкова. Хоть мне его и не советуют. Говорят: «Кто угодно, только не Ежков». Если дадут 1,5 млн, то подпишем его? 100%!

Кого бы еще рассмотрели? Фрола, Ежкова и Пантеру. Главные цели «Броуков».

Готовы обсуждать с 2Drots? Нет, не будем. Но Фрола хотелось бы в «Броуки », если он концептуально подходит. В 2D ему не будут давать играть, а у нас, скорее всего, будут», – рассказал президент «Броуков» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.