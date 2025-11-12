«Диагональ», «Некласико» или «Крысева»? Выбираем медиафутбольное медиа года
WINLINE Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание Медиа года.
На приз претендуют: «Некласико», «Крысева», «Шугар», 13Team, «Диагональ медиафутбола» и «Салават. Кутак Медиа».
Голосование стартовало 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
