«Диагональ», «Некласико» или «Крысева»? Выбираем медиафутбольное медиа года

WINLINE Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание Медиа года.

На приз претендуют: «Некласико», «Крысева », «Шугар», 13Team, «Диагональ медиафутбола» и «Салават. Кутак Медиа». Голосование стартовало 11 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии. В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики. Голосуй в номинации Медиа года