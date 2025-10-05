«Вторая точка – абсурд, но не был бы так резок, как Некит». Лога о матче с «СиндЕкатом»

Лога высказался о судейских решениях в матче 2Drots – СиндЕкат».

После матча WINLINE Кубка Лиги 2Drots – «СиндЕкат » (0:1, 13:14 Б) президент 2D Некит заявил, что главного арбитра матча стоило бы проверить на получение взятки. «Дроты» вылетели в дивизион претендентов.

«Если бы вылетели, было бы грустно. А сейчас не нужно вешать нос, дальше все зависит от нас. Жаль, что не могу сыграть. Такой накал, хочется выйти на поле. Поражение заслуженное, «СиндЕкат» здорово играл. Не со всеми решениями Тришина согласен, но не был бы так резок, как Некит. Пенальти по делу, так как такой регламент. Не в судье дело. Но вторая точка – абсурд.

Удаление Кудряшова выглядит бредом, но, если такой регламент, судья ничего не сделает. Наверное, когда писали регламент, сложно было предположить, что у человека, бьющего пенальти, будет травма», – рассказал крайний защитник 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.