«Черчесов относился ко мне как к сыну. Хочу, чтобы у него все получалось в «Ахмате». Рыбус о тренере

Мачей Рыбус: Черчесов относился ко мне как к сыну.

Бывший защитник «Терека» (ныне – «Ахмат») Мачей Рыбус рассказал о работе под руководством тренера Станислава Черчесова.

– Вы ведь работали со Станиславом Черчесовым в Грозном, куда он недавно вернулся. Как вспоминаете то время?

– С очень позитивными эмоциями. Черчесов относился ко мне как к сыну. Он просматривал меня, еще когда я играл в «Легии». С первых минут он сказал, что хочет видеть меня в своей команде. Это были хорошие времена. Тогда «Терек» выдал отличный сезон.

– Черчесов сможет вывести «Ахмат» на новый уровень?

– Я наблюдал за его карьерой в сборной и во всех клубах после отставки. После его возвращения в «Ахмат» команда стала показывать результаты, но потом снова немного сбавила. Рад, что сейчас все нормализовалось. Хочу, чтобы у него все получалось. Он опытный специалист, который знает свое дело, – сказал Рыбус .

Поляк также выступал в России за «Локомотив», «Спартак», «Рубин» и медиафутбольный ФК «10».