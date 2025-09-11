«После следующей тренировки в ресторан». Медведев пообещал проставиться перед «Амкалом»
Александр Медведев после матча за «Амкал» сводит команду в ресторан.
«После следующей тренировки в ресторан», – сказал Медведев команде в раздевалке.
«Амкал» обыграл белгородский «Салют» в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России (2:1).
70-летний Александр Медведев вышел в стартовом составе «Амкала». Советник председателя правления «Зенита» стал самым возрастным игроком в истории российского футбола. Медведев провел 23 минуты на поле, совершил 3 касания мяча и 2 фола.
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: FONBET Кубок России
