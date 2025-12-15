  • Спортс
  • «Россия не предназначена для игры в большой футбол. Но климатически, ни географически. А футзал – это русский вид спорта». Егоров о 7-м месте в рейтинге ФИФА
0

«Россия не предназначена для игры в большой футбол. Но климатически, ни географически. А футзал – это русский вид спорта». Егоров о 7-м месте в рейтинге ФИФА

Дмитрий Егоров считает футзал «русским видом спорта».

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров считает футзал «русским видом спорта».

В рейтинге ФИФА по футзалу Россия занимает седьмое место. Команда отстранена от международных турнирах с 2022 года.

«Почему Россия хороша в футзале?

Тут подъехал рейтинг, где даже отстраненная Россия все еще в десятке и даже выше Казахстана и Украины. Как так получилось?

Все просто. Наша страна не предназначена для игры в большой футбол. Но климатически, ни географически. Тебе просто негде играть. И часто не с кем.

Но так как люди в России талантливые, то и в большом до полуфинала Евро и 1/4 финала ЧМ доходили. Окоченеешь и не доедешь.

А вот миник – это русский вид спорта, потому что 70 процентов занятий физкультуры происходит как раз в зале. И если бы не отстранения, то за первую строчку Россия билась бы до сих пор», – отметил Егоров.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
