Медведев о заряде «Амкал» – позор российского футбола»: «Я не слышал, по счастью. А то бы им плохо пришлось»
Александр Медведев прокомментировал заряд болельщиков белгородского «Салюта».
«Пусть это останется на их совести. По счастью я не слышал, а то бы им плохо пришлось», – сказал советник председателя правления «Зенита».
«Амкал» обыграл белгородский «Салют» в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России (2:1).
70-летний Александр Медведев вышел в стартовом составе «Амкала». Он стал самым возрастным игроком в истории российского футбола. Медведев провел 23 минуты на поле, совершил 3 касания мяча и 2 фола.
В концовке матча болельщики «Салюта» запустили заряд «Амкал» – позор российского футбола». В этот момент Медведев сидел на скамейке запасных.
