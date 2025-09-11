Медведев о заряде «Амкал» – позор российского футбола»: «Я не слышал, по счастью. А то бы им плохо пришлось»

Александр Медведев прокомментировал заряд болельщиков белгородского «Салюта».

«Пусть это останется на их совести. По счастью я не слышал, а то бы им плохо пришлось», – сказал советник председателя правления «Зенита».

«Амкал» обыграл белгородский «Салют» в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России (2:1).

70-летний Александр Медведев вышел в стартовом составе «Амкала». Он стал самым возрастным игроком в истории российского футбола. Медведев провел 23 минуты на поле, совершил 3 касания мяча и 2 фола.

В концовке матча болельщики «Салюта» запустили заряд «Амкал» – позор российского футбола». В этот момент Медведев сидел на скамейке запасных.