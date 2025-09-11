  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Медведев о заряде «Амкал» – позор российского футбола»: «Я не слышал, по счастью. А то бы им плохо пришлось»
30

Медведев о заряде «Амкал» – позор российского футбола»: «Я не слышал, по счастью. А то бы им плохо пришлось»

Александр Медведев прокомментировал заряд болельщиков белгородского «Салюта».

«Пусть это останется на их совести. По счастью я не слышал, а то бы им плохо пришлось», – сказал советник председателя правления «Зенита».

«Амкал» обыграл белгородский «Салют» в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России (2:1).

70-летний Александр Медведев вышел в стартовом составе «Амкала». Он стал самым возрастным игроком в истории российского футбола. Медведев провел 23 минуты на поле, совершил 3 касания мяча и 2 фола.

В концовке матча болельщики «Салюта» запустили заряд «Амкал» – позор российского футбола». В этот момент Медведев сидел на скамейке запасных.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoFONBET Кубок России
logoWinline Медиалига
logoЗенит
logoАмкал
logoАлександр Медведев
стадион Салют Белгород
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Болельщики «Салюта» скандировали «Амкал» – позор российского футбола». Медведев сидел на скамейке запасных
44сегодня, 16:06
«Амкал» с 70-летним Медведевым вышел в 4-й раунд FONBET Кубка России и повторил рекорд медиафутбола
98сегодня, 15:53
У 70-летнего Медведева появился профиль футболиста на Transfermarkt. Амплуа – центрфорвард, ударная нога – правая
50сегодня, 15:25Фото
70-летний Медведев провел на поле 23 минуты в матче Кубка России. У советника председателя «Зенита» 3 касания мяча и 2 фола
48сегодня, 14:44
70-летний Медведев вышел в старте «Амкала» в кубковом матче. Советник председателя «Зенита» стал самым возрастным игроком в истории российского футбола
71сегодня, 14:10
Главные новости
70-летний Медведев о дебюте за «Амкал»: «Теперь надо побить мировой рекорд, осталось 3,5 года»
411 минут назад
Шнякин об игре селебрити за «Амкал»: «Клоунада? Смешнее то, что клубы Второй лиги ничего не могут поделать с соперником в меньшинстве»
713 минут назад
«После следующей тренировки в ресторан». Медведев пообещал проставиться перед «Амкалом»
1137 минут назад
«Сатурн» играет с «БроукБойз» в FONBET Кубке России. Смолов – в старте, Ари начал матч на скамейке
24сегодня, 16:30Live
«Владимир Владимирович, если смотрите нас, приезжайте». Маврин пригласил Путина сыграть за «Амкал»
40сегодня, 16:29
Болельщики «Салюта» скандировали «Амкал» – позор российского футбола». Медведев сидел на скамейке запасных
44сегодня, 16:06
«Амкал» с 70-летним Медведевым вышел в 4-й раунд FONBET Кубка России и повторил рекорд медиафутбола
98сегодня, 15:53
У 70-летнего Медведева появился профиль футболиста на Transfermarkt. Амплуа – центрфорвард, ударная нога – правая
50сегодня, 15:25Фото
Пича получил травму в матче Кубка России. У форварда «Амкала» повреждение кисти
сегодня, 15:25
70-летний Медведев провел на поле 23 минуты в матче Кубка России. У советника председателя «Зенита» 3 касания мяча и 2 фола
48сегодня, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
5сегодня, 13:38
Осипов о приглашении Роналду в Медиалигу: «Мы близки к тому, чтобы прикоснуться к звездам такого уровня»
6сегодня, 12:36
Ройс стал президентом медиакоманды в немецкой Baller League Подольски
сегодня, 11:30
Герман Эль Классико о вингере «Салюта» Гагуа, похвалившем «Амкал»: «Надеюсь, у тебя все будет топово в проффутболе. Но если что-то произойдет – ты знаешь, где нас искать»
2сегодня, 10:08
Экс-голкипер владимироского «Торпедо» Марков – игрок «Краснодара». Недавно его выгнали из клуба Второй лиги за интервью перед кубковым матчем с 2Drots
8вчера, 19:03
«Будет уволен. Ждем завтра в 9 утра у юриста». «Салют» ответил своему нападающему, который дал интервью перед кубковым матчем с «Амкалом»
3вчера, 16:42
«Когда я получил травму в матче с ЦСКА, Головин играл жестко, но не специально. Не держу обид». Ари о стычках на поле
2вчера, 14:48
«Не делайте шоу. Если хотят, чтобы Медиалига играла с нами, нужен другой турнир». Главный тренер «Салюта» об участии Медведева в кубковом матче за «Амкал»
7вчера, 12:41
Ари: «Через год-два Медиалига будет на уровне Первой лиги»
2вчера, 11:40
«Пока не будет официального запрета, Федор будет выступать за «БроукБойз». Егоров о слухах об уголовном деле Смолова
1вчера, 09:03