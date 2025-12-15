«У Германа и мыслей таких не было». Маврин осудил решение «Броуков» не платить игрокам за период в сборной
Маврин осудил решение «Броуков» не платить игрокам за период в сборной.
Полузащитник «Амкала» Василий Маврин раскритиковал решение «БроукБойз» не платить своим игрокам зарплату за период в сборной WINLINE Медиалиги.
Сборная МФЛ 5 декабря проиграла команде ФНЛ в шоу-матче со счетом 1:4.
«У Германа даже и мыслей не было сказать: «Пацаны, вы сейчас едете в сборную, поэтому деньги за этот период не получите». Странная история, нет?
От «Броуков» в сборной было всего два человека: Давыд и Майрович. Мне кажется, это бред.
Герман не мог сказать такого, потому что я уезжаю в тот период, когда у «Амкала» нет активностей», – сказал Маврин.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: твич Василия Маврина
