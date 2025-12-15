«Скоропуп должен уезжать в профи. И на хороший уровень, а не с сухариками из ФНЛ куваться». Сэм о хавбеке «Десятки»

Сэмио: Скоропуп должен уезжать в проф.

Капитан 2Drots Сэм считает, что полузащитник ФК «10» Сэм готов перебраться на профессиональный уровень.

23-летний хавбек ранее выступал в WINLINE Медиалиге за «Титан» и 2D, а сейчас представляет «Десятку».

«В 2Drots Скоропуп приходил подающим надежды, как Golden Boy. Все понимали, что он хорош, что есть потенциал, но было нужно себя проявить.

Проявил он себя уже в «Десятке ». Хотя еще в 2Drots было видно, что он в порядке.

Я недавно виделся с ним в сборной Медиалиги и скажу, что у этого футболиста нет потолка. У него безграничные возможности.

Есть брать всю Медиалигу, то именно Скорый должен уезжать в проффутбол.

Причем на хороший уровень, не в низшие лиги пробиваться и с сухариками из ФНЛ куваться», – сказал Сэм.