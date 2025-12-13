«Лактионов сказал: «Должно быть 50 мячей на тренировке!» А мне говорят, что у нас сейчас 38». Азамат о переговорах с главным тренером

Азамат Мусагалиев: Лактионов попросил, чтобы было 50 мячей на тренировках .

Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев рассказал о первых переговорах с Денисом Лактионовым .

«У нас было 3 кандидата на пост главного тренера. У меня начались съемки, и наши встречи перенеслись в гримваген (дом на колесах для съемок кино – Спортс’‘). Я забежал в него и спрашиваю: «Придумали что-то?» Мне отвечают, что один уже едет сюда.

Я сидел в сценическом костюме и разговаривал с ним в этом гримвагене. Это был разговор с Лактионовым.

Из этого разговора больше всего мне запомнилось, что, когда я спросил: «Есть ли требования или условия?» Он ответил: «Должно быть 50 мячей на тренировке!» Я поворачиваюсь к сотруднику, а он мне: «У нас сейчас 38». Накачали еще 12 и все получилось», – рассказал президент ФК «10».