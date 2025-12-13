«Не надо поддаваться трендам, откидывая голову, будто перец в нос попал». Экс-игрока 2Drots отстранили от Медиалиги и вырезали из проекта «Карусели»

Крапа отстранили от Медиалиги и вырезали из проекта «Карусели».

Глава МФЛ Николай Осипов рассказал про запрет экс-звезде 2Drots Крапу играть в Медиалиге.

– Крап говорит, что его не допускают к участию к Медиалиге. Что с ним?

– Крапа не допускают не только к участию в Медиалиге, но и к большим федеральным проектам, которые показывают по телевизору.

– Например, его вырезали из проекта на телеканале «Карусель»

– Верно. Чем больше проект, в котором он принимает участие, тем больше внимания к тому, чтобы его там не было. Медиалига, как большой проект, с этим столкнулась.

Я не перестаю пробовать найти возможность, чтобы амнистировать Даню от всех косяков, которыми он успел засветиться.

Хочу, чтобы он был в Медиалиге. Хочу, чтобы у него, как у молодого отца, нормализовалась жизнь. Чтобы ни в чем неповинный ребенок безработного отца не испытывал нужды в том, что может ему потребоваться.

С этим посылом я обращаюсь к людям, которые могут решить определенные вопросы для амнистии Дани.

Иногда проскакивает история про некое поручительство: понятийное или взятие на поруки, поставить на путь исправления. Но я не готов поручиться настолько, чтобы ставить свое имя на кон ради возвращения Дани в медиафутбол. Если это готовы сделать 2Drots или клубы, в которых Крап успел поиграть, то вопросов нет, будем пробовать объединять усилия и делить ответственность, чтобы Даня в очередной раз не исполнил какую-нибудь ерунду.

В первую очередь Крап должен начать с себя. Не попадать под тренды тиктока, в котором он на яхте в Дубае откидывает голову, будто бы ему черный перец в нос попал. А делать что-то адекватное и здравое. Тогда будет проще находить аргументы у людей, которые хотят защитить его, вернуть и поставить на путь истинный.

– Какая основная причина его отмены?

– Я не знаю причины его отмены. Я знаю существующий флер, влияющий на нежелание эту отмену снимать. Это накопительная история, которая в моменте оказалась на столах или в отчетах нескольких людей, принимающих решение, которые следят за тем, чтобы нравственный силуэт, живущего в России парня, соответствовал той политике и философии, которой мы придерживаемся. А у него целый букет моментов, за которые никто не хвалит, а скорее, ругают.

Чтобы все это поменять, мне кажется, ему надо публично демонстрировать свою заинтересованность, подтверждать факт, что это не выдуманная или искусственно придуманное обеление. Если ты собрался быть нормальным человеком, проживающим в России, то будь таковым.

Дане нужно вернуться к тому, что он умеет лучше всего: играть в футбол, быть классным и веселым, быть кумиром молодежи, а не скамить казики и все остальное.

Он в свои 22 года имеет огромный потенциал. Ему нужно отбросить то, где он успел насрать и начать заниматься нормальными вещами. У него творческая вторая половинка. Снимай лав-сторис, а не то, как ты случайно перец засунул в нос на яхте, – сказал президент WINLINE Медиалиги .

Скриншот: тикток Крапа