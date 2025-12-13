«Ставки – чуть ли не единственная возможность сохранить вложения букмекеров. Но если за год результаты будут слабенькими, это станет приговором». Прокофьев о влиянии налогов для БК на Медиалигу

Владимир Прокофьев: cтавки – единственная возможность оставить вложения БК в МФЛ.

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев рассказал о последствиях нового закона о букмекерах для WINLINE Медиалиги .

– Почему новый закон о букмекерах так сильно бьет по медиафутболу?

– В медиафутболе короткие контракты. Индустрия относительно молодая. Уйти из индустрии букмекерам может быть проще и юридически, и репутационно. Медиафутбол для БК работает уже не на привлечение новых клиентов, а на имидж, репутацию, повышение активности действующих игроков. Этим пожертвовать проще.

– Почему медиафутбол не выгоден для букмекеров?

– Букмекерам нужно сокращать расходы, чтобы оставаться прибыльными. Получают ли прямо сейчас Winline, BetBoom, Fonbet, Pari тот же результат от медиафутбола, что 1-3 года назад? Сомневаюсь. БК уже получили основной приток игроков, дальше клиентская база растет куда медленнее.

– Какие последствия от закона могут быть? Медиалига может закрыться?

– Медийных размещений ради охватов и узнаваемости станет кратно меньше. Минимальный урон – если букмекеры сократят вложения, но попросят больше опций и/или перейдут на модель с меньшим фиксом, но с частью вознаграждения за выполнения KPI (ключевые показатели эффективности). Максимальный урон – если Winline уйдет из Медиалиги. И тогда либо другой букмекер придет по прайсу кратно ниже, или лига останется без беттинг-партнера.

– Введение ставок в Медиалиге дадут буст букмекерам? Насколько?

– Это однозначно пойдет в плюс для Медиалиги по части интереса букмекеров. БК смогут эффективнее анализировать влияние медиафутбола и лучше вовлекать игроков в продукт. Эта мера – чуть ли не единственная реальная возможность сохранить спонсорские вложения букмекеров в медиафутбол. Но если за год результаты будут слабенькими, это станет приговором, – сказал Прокофьев Спортсу’‘.

Новые налоги для букмекеров уже бьют по Медиалиге: «Амкал» сокращает зарплаты, клуб Гатагова закрылся