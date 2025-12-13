«Слова Осипова редко имеют подтверждение в реальной жизни в силу разных причин». Мусагалиев о матче с участником ЛЧ
Азамат Мусагалиев: слова Осипова редко имеют подтверждение в реальной жизни.
Президент ФК «10» Азамат Мусагалиев высказался о словах президента WINLINE Медиалиги Николая Осипова про игру с действующим участником Лиги чемпионов.
Ранее Николай Осипов заявлял, что весной ФК «10» сыграет с действующим участником Лиги чемпионов
«Не берусь комментировать то, что говорит Николай Осипов. Его слова редко имеют подтверждение в реальной жизни в силу разных причин, и не потому, что с ним что-то не так.
У МФЛ есть такой инструмент, но он устарел: сделать анонс, реализацию которого мы редко видим. Ничего не могу сказать по поводу матча с участником ЛЧ. Будет или не будет – не знаю», – заявил президент ФК «10».
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
