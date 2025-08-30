«Анжи Медиа» обыграл DMedia в дивизионе претендентов в первом туре Кубка Лиги
«Анжи Медиа» выиграли у DMedia в первом туре WINLINE Кубка Лиги.
Данный матч стал дебютным в Медиалиге для «Анжи Медиа».
Winline Кубок Лиги, 1-й тур
Дивизион претендентов, первые матчи
30 августа, суббота
DMedia – «Анжи Медиа» – 2:3 (2:1)
Голы: 1:0 – Арол (9), 1:1 – Черчесов (10), 2:1 – Арол (15), 2:2 – Массуренко (33), 2:3 – Мишель (36).
DMedia: Генералов, Алисейко, Ясюкевич, Остроух, Ловгач, Концедайлов, Бага, Лебедев, Арол, Воронков, Корсак.
«Анжи Медиа»: Трубицын, Елисеев, Акопов, Чередниченко, Небиеридзе, Муртузалиев, Черчесов, Билалов, Массуренко, Сильченко, Вагидов.
Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич» (малое поле). Игры дивизиона претендентов проходят в двухматчевом формате.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
