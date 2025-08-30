«Анжи Медиа» обыграл DMedia в дивизионе претендентов в первом туре Кубка Лиги

«Анжи Медиа» выиграли у DMedia в первом туре WINLINE Кубка Лиги.

Данный матч стал дебютным в Медиалиге для «Анжи Медиа».

Winline Кубок Лиги, 1-й тур

Дивизион претендентов, первые матчи

30 августа, суббота

DMedia – «Анжи Медиа » – 2:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Арол (9), 1:1 – Черчесов (10), 2:1 – Арол (15), 2:2 – Массуренко (33), 2:3 – Мишель (36).

DMedia : Генералов, Алисейко, Ясюкевич, Остроух, Ловгач, Концедайлов, Бага, Лебедев, Арол, Воронков, Корсак.

«Анжи Медиа» : Трубицын, Елисеев, Акопов, Чередниченко, Небиеридзе, Муртузалиев, Черчесов, Билалов, Массуренко, Сильченко, Вагидов.

Матч прошел в Москве на стадионе «Москвич» (малое поле). Игры дивизиона претендентов проходят в двухматчевом формате.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.