Смолов попросил «Динамо» потренироваться и ждет одобрение Карпина. Форвард хочет подготовиться к игре с «Сатурном» за «Броуков»
Дмитрий Егоров: «Нужно понять, будет ли Федя за нас играть. У нас впереди в Кубке России «Сатурн» – родной для Феди клуб. Дальше «Сокол» – родной для Феди клуб. Потом «Арсенал» – родной для Райзена [второй президент «Броуков»] клуб. А дальше «Урал» – родной для Феди клуб».
Федор Смолов: «Сценарий для фильма. А так все зависит от «Броуков». Если пригласите, то сыграю».
Егоров: «Мы приглашаем тебя поиграть с «Сатурном».
Смолов: «С «Сатурном» – готов.
Я больше скажу: позвонил в «Динамо» и попросился с 1 сентября с ними потренироваться. Но пока не подтверждено. Надо с Валерием Георгиевичам согласовать».
Егоров: «Ради «Сатурна»?»
Смолов: «Да!»
«Броуки» обыграли «Авангард» Курск во втором раунде Пути регионов Кубка России (2:1). Смолов забил первый гол «БроукБойз» из-под защитника Ильи Мамкина.
«Броуки» встретятся с «Леон Сатурн» в следующем раунде FONBET Кубка России.
На счету Смолова 157 матчей в составе бело-голубых.
