Смолов попросил «Динамо» потренироваться и ждет одобрение Карпина. Форвард хочет подготовиться к игре с «Сатурном» за «Броуков»

Федор Смолов попросился потренироваться с «Динамо» перед игрой за «Броуков».

Дмитрий Егоров : «Нужно понять, будет ли Федя за нас играть. У нас впереди в Кубке России «Сатурн» – родной для Феди клуб. Дальше «Сокол » – родной для Феди клуб. Потом «Арсенал» – родной для Райзена [второй президент «Броуков»] клуб. А дальше «Урал » – родной для Феди клуб».

Федор Смолов : «Сценарий для фильма. А так все зависит от «Броуков». Если пригласите, то сыграю».

Егоров : «Мы приглашаем тебя поиграть с «Сатурном».

Смолов : «С «Сатурном» – готов.

Я больше скажу: позвонил в «Динамо » и попросился с 1 сентября с ними потренироваться. Но пока не подтверждено. Надо с Валерием Георгиевичам согласовать».

Егоров : «Ради «Сатурна»?»

Смолов : «Да!»

«Броуки» обыграли «Авангард » Курск во втором раунде Пути регионов Кубка России (2:1). Смолов забил первый гол «БроукБойз» из-под защитника Ильи Мамкина.

«Броуки » встретятся с «Леон Сатурн » в следующем раунде FONBET Кубка России.

На счету Смолова 157 матчей в составе бело-голубых.

