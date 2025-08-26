4

Смолов о голе за «Броуков»: «Защитник Мамкин помог. Плохо занял позицию»

Федор Смолов поделился впечатлениями от матча за «Броуков» в FONBET Кубке России.

«Рад, что победили. После первого тайма было ощущение, что шансов немного. Курск неплохо играл, реально возили нас.

Паша Яковлев здорово сработал. Я помню, он мне отдал голевую, когда мы играли в Екатеринбурге за молодежную сборную против Молдавии. Он мне под себя пас отдал.

Если честно, защитник Мамкин помог. Он так плохо занял позицию. Читалось, что в ближний вратарь не среагирует», – сказал форвард «Броуков».

«Броуки» обыграли «Авангард» во втором раунде Пути регионов Кубка России (2:1). Смолов забил первый гол «БроукБойз» из-под защитника Ильи Мамкина.

«Броуки» встретятся с «Леон Сатурн» в следующем раунде Кубка России. Смолов подтвердил, что снова сыграет за медиакоманду.

«Такое ощущение, что Путин приехал – и все пришли встречать». Я был на матче Смолова за «Броуков»

Смолов в погоне за Аршавиным – забил за «БроукБойз». Нужен еще гол

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: SMOL FM
