Николай Осипов рассказал, какие команды могут сыграть в Суперкубке.

Ранее Николай Осипов рассказал, что Суперкубок может пройти в формате одного матча между чемпионом МФЛ и Кубком Лиги.

«Кто сыграет в Суперкубке, если «Амкал » выиграет Кубок Лиги? Финалист шестого сезона. Мы всегда отдаем предпочтение финалисту сезона, потому что там куда сложней путь, чем в Кубке Лиги.

Но я думаю, что в Кубке Лиги будет новый чемпион. Если я чувствовал, что будет новый чемпион, то я это озвучивал. И пока ни разу не ошибался», – сказал презирает Winline Медиалиги .