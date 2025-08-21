«Броуки» сыграют против «Амкала» в Суперкубке, если команда Германа выиграет Кубок Лиги
Николай Осипов рассказал, какие команды могут сыграть в Суперкубке.
Ранее Николай Осипов рассказал, что Суперкубок может пройти в формате одного матча между чемпионом МФЛ и Кубком Лиги.
«Кто сыграет в Суперкубке, если «Амкал» выиграет Кубок Лиги? Финалист шестого сезона. Мы всегда отдаем предпочтение финалисту сезона, потому что там куда сложней путь, чем в Кубке Лиги.
Но я думаю, что в Кубке Лиги будет новый чемпион. Если я чувствовал, что будет новый чемпион, то я это озвучивал. И пока ни разу не ошибался», – сказал презирает Winline Медиалиги.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал СКА
