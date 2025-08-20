«2Drots – самая популярная команда в стране. Их участие в Кубке России – это круто». Тренер «Космоса» Прошин похвалил соперника после победы

Главный тренер «Космоса» поддерживает участие медиаклубов в Фонбет Кубке России.

Об этом Андрей Прошин рассказал в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

– Что значит для вас эта победа над 2Drots?

– Это обычный кубковый матч с хорошим, опытным, мастеровитым соперником. Обычный матч, проходим дальше.

– Как вы относитесь к участию медиаклубов в Кубке?

– Я за. Они добавляют нам медийности. У них много подписчиков. 2Drots – самая популярная команда в стране. Они самые первые, насколько я знаю. Все супер. Круто!

– Вчера следили за перформансом «Амкала»? Они выпустили самого высокого игрока в истории.

– Да, я видел. Мне позвонили, я включил, посмотрел. Во-первых, этот самый высокий человек – знаменитый баскетболист. «Амкал» – молодцы. Они могут совмещать медийность и добиваться результата. Надо их похвалить.

– Вам бы хотелось, чтобы профессиональные команды становились более медийными?

– Давайте не путать медийный и профессиональный футбол. В медиафутболе другие правила, есть обратные замены. Это шоу. Смотрибельность шоу всегда будет выше. Понятно, что футбол тоже для людей, для болельщиков. Наверное, для этого надо создавать отделы, которые будут популяризировать футбол.

У «Зенита » и «Спартака » нет же проблем с болельщиками. А мы – молодой клуб. Нам двенадцать лет. У нас пока не такая большая аудитория. Мы работаем, будем стараться привлекать больше болельщиков. Это зависит и от результата. Если команда будет выигрывать, то и болельщики пойдут, – сказал Прошин.

2Drots проиграли команде из Долгопрудного в матче 2-го раунда Пути регионов Кубка России (0:1).

