«Медведев проигрывает бомжам, на сегодня он вряд ли игрок топ-50. Но я уверен: минимум один финал «Большого шлема» у него еще будет». Егоров о теннисисте

Дмитрий Егоров отреагировал на поражение Даниила Медведева.

Российский теннисист проиграл во втором круге «Мастерса» в Цинциннати Адаму Уолтону – 7:6(0), 4:6, 1:6.

«Даниил Медведев – удивительный теннисист. Лет 5 подряд мало кто понимал, почему он выигрывает, не имея выдающихся базовых качеств.

Сейчас все так же не понимают, почему он проигрывает. Проигрывает бомжам, никогда не побеждавшим теннисистов топ-50. Проигрывает бездарно и нервно.

Медведев на сегодня и сам вряд ли игрок первого полтинника, и, думаю, мало кто верит, что он вернется.

Но на то Медведев и удивительный игрок, так что я уверен: как минимум один «Мастерс» и один финал «Большого шлема» у него еще будет», – написал президент «БроукБойз ».

Дела Медведева очень плохи