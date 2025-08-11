Медведев проиграл 3 из 6 матчей после «Уимблдона»
Даниил Медведев проиграл на старте «Мастерса» в Цинциннати.
Во втором круге он уступил Адаму Уолтону – 7:6(0), 4:6, 1:6.
Для Медведева это третье поражение в шести матчах после «Уимблдона». Россиянин выиграл два матча в Вашингтоне, один – в Торонто, ни одного – в Цинциннати.
Уолтон, в свою очередь, в матче с Медведевым впервые победил соперника из топ-50. До этого он проиграл теннисистам такого уровня все 11 встреч, не взяв в них ни сета.
